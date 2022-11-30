Bir sosyal medya platformu üzerinde Türk parasını yırtan kişiler birçok kişi tarafından merak edildi. Şahısları merak eden birçok kişi Türk parasını yırtanlar kim? Sorusu arama motorları üzerinde araştırdı ve konu hakkındaki son durumu merak etti. Peki, Türk parasını yırtanlar kim? Türk parasını yırtanlar yakalandı mı?

Videoda Türk parasını yırtan kişiler birçok kişi tarafından merak edildi. Türk parasını yırtanlar kim? Sorusu arama motorları üzerinde merak eden kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medya üzerindeki yayınlandıkları videoda Türk lirasını yırtan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Peki, Türk parasını yırtanlar kim? Türk parasını yırtanlar yakalandı mı?

TÜRK PARASINI YIRTANLAR KİM?

Sosyal medya platformu üzerinde Türk parasını yırtan kişiler, platform üzerinde birçok kişi tarafından tepki almasına neden oldu. Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

TÜRK PARASINI YIRTANLAR YAKALANDI MI?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.