Türk mutfağı Tayland'da öğretilecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Tayland Mahasarakham Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Türk mutfağı lezzetleri Uzak Doğu'da öğretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Turizm Fakültesince, Tayland Mahasarakham Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yer aldığı "1. Turizm ve Otelcilik: Yemek Kültürü ve Turizmi (JWTH2023)" çalıştayı başladı.

Safranbolu Tarihi Çarşı'da üniversitenin konukevindeki programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, kurumlar arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğinin göstergesi çalıştaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Kırmacı, gastronomi ve yemek turizminin, kültürel anlayışı ve küresel uyumu besleme anlamında hayati rol oynadığını anlattı.

Mahasarakham Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pathom Hongsuwan da Safranbolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ana amaçlarının akademik iş birliğinin çerçevesini belirlemek olduğunu aktaran Hongsuwan, "Özellikle akademisyen ve öğrenci değişimi yapmak, workshoplar, konferanslar düzenlemek ve iş birliği kurmak. Bugün burada iş birliğinin ilk adımını atmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Kadir Oğuz, Tayland'da, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak Türk Mutfağı dersi açtıklarını bildirdi.

Müfredatlarına Türk Mutfağı dersini koyduklarına değinen Oğuz, şunları kaydetti:

"Hocalarımız oraya gidip eğitimi vermeyi amaçlıyor. Oradaki hocalara öğretecekler. Öğrenciler de Türk yemeklerini öğrenecek. Bu kapsamda ikili anlaşma imzalamayı düşündük. Bunun için burada iki günlük bir program hazırladık."

Konuşmaların ardından Kırmacı ile Hongsuwan tarafından iş birliği protokolünün imzalandığı çalıştay yarın sona erecek.