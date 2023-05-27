Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay yemekleri Doha'da tanıtıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay yemek kültürünün tanıtıldığı bir etkinlik organize etti. Etkinliğe diplomatlar, gazeteciler, turizmciler, şefler ve sosyal medya fenomenleri katıldı. Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanıyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay yemek kültürünün tanıtıldığı bir etkinlik organize etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe, diplomatlar, gazeteciler, turizmciler, şefler ve sosyal medya fenomenleri katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, yurt içinde ve dışında 21-27 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı olarak kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Göksu, köklü Türk mutfağının sağlıklı ve sürdürülebilir yönünü Katar'daki dijital içerik üreticilerine ve saygıdeğer büyükelçilere göstermek istediklerini ifade etti.

Bu yıl deprem felaketinin vurduğu 11 ilden biri olan Hatay mutfağından yemekler seçtiklerini dile getiren Göksu, eşsiz lezzetlerle Türk mutfağını Katar'da tanıtan ve etkinliğe sponsor olan "CZN Burak"a teşekkür etti.