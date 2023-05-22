Türk Mutfağı Haftası İstanbul Havalimanı'nda başladı

TAV Havalimanları'nın yiyecek-içecek iştiraki BTA'nın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri İstanbul Havalimanı'nda başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından belirlenen 'Dünyanın 26. Gastronomi Kenti' Hatay'ın yöresel mutfağı ile Türk yemek kültüründeki sürdürülebilir ve sıfır atık üretim uygulamalarına yer veriliyor.

TAV Havalimanları'nın yiyecek-içecek iştiraki BTA'nın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri İstanbul Havalimanı'nda başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından belirlenen "Dünyanın 26. Gastronomi Kenti" Hatay'ın yöresel mutfağı ile Türk yemek kültüründeki sürdürülebilir ve sıfır atık üretim uygulamalarına yer veriliyor.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin her bölgesinden 600'ün üzerinde tarifi, geleneksel yöntemlerle çalışan üreticilerden aldığı malzemelerle aslına uygun şekilde sunan Tadında Anadolu da katılım sağlıyor.

Bu yılın özel menüsü UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın yerel reçetelerinden oluşuyor. Kendine özgü kahvaltısı ve 650'den fazla yemeği ile dikkati çeken Hatay mutfağı, taze sebzelerin, kaliteli zeytinyağının, baklagillerin ve tahılların ağırlıkla kullanıldığı eşsiz bir Akdeniz mutfağı olarak biliniyor.

BTA'nın Anadolu mutfağının kültür mirasını günümüze taşıyan markası Tadında Anadolu etkinliklere, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidişte ve İzmir Adnan Menderes ile Ankara Esenboğa Havalimanı iç hatlarda bulunan şubeleriyle katılıyor

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri boyunca Tadında Anadolu şubelerini ziyaret edenler, Hatay'ın yerel malzemeler ve geleneksel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan yöresel yemeklerini tadarken, kadim Türk mutfağının zengin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Bu yılki Hatay menüsünde biberli ekmek, zeytin salatası, humus, kısır, tepsi kebabı ve künefe yer alırken, etkinliklerde Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum ikram ediliyor.

BTA Üst Yöneticisi Baha Bülbül, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde bu yılın özel menüsü için Hatay'ın seçilmesinin önemine değinerek Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından desteğe ihtiyaç duyan şehrin yerel üreticilerinden temin edilen yerel ürünlerle hazırlanan menüyle bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyledi.

Baha Bülbül, sözlerine şöyle devam etti:

"BTA ve Tadında Anadolu olarak yaşadığımız coğrafyanın kadim değerlerini, Anadolu'nun kahraman üreticilerini ve ürünlerini korumak, gelecek nesillere taşımak, yabancı misafirlerimizin de bu zengin kültürle tanışmalarını sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda bir kez daha bu misyonumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal kaynaşmanın ana unsurlarından olan sofralarımızla cömertlik, paylaşım ve dayanışma ruhumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz."

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri 27 Mayıs'a kadar devam edecek.