Türk Milli Futbol Takımı'nın en büyük başarısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilmiştir. Türkiye, bu turnuvada tarihindeki en büyük başarısını elde ederek üçüncü olarak sonuçlanmıştır. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, Türkiye milli takımı Şenol Güneş'in yönetimindeki kadrosuyla gösterdiği üstün performansla yarı finale yükselme başarısı göstermiş ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştır. Türk Milli Takımı en büyük başarısını nerede elde etmiştir?

Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda 'Futbol Hey'et-i Müttehidesi' adıyla kurulmuştur. Ardından FIFA'ya başvurulmuş ve Türkiye 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi olmuştur. Peki, Türk Milli Takımı en büyük başarısını nerede elde etmiştir? İşte detaylar…

TÜRK MİLLİ TAKIMI EN BÜYÜK BAŞARISINI NEREDE ELDE ETMİŞTİR?

Türk Milli Futbol Takımı'nın en büyük başarısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilmiştir. Türkiye, bu turnuvada tarihindeki en büyük başarısını elde ederek üçüncü olarak sonuçlanmıştır. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, Türkiye milli takımı Şenol Güneş'in yönetimindeki kadrosuyla gösterdiği üstün performansla yarı finale yükselme başarısı göstermiş ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştır. Bu, Türk futbolunun Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesidir ve ulusal takım tarihindeki en büyük başarı olarak kabul edilmektedir.

İşte Türkiye Milli takımındaki bazı tarihsel başarılar:

1950 - İlk kez Dünya Kupası'na katılma

1996 - Avrupa Şampiyonası finallerine kalma

2000 - Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finallere kalma

2002 - Türkiye FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü

2002 - Türkiye Konfederasyon Kupası'nın üçüncüsü olur

2008 - EURO2008'de Türkiye Dünya üçüncüsü

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI HİKAYESİ

Türk sporunun ilk kuruluşu olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasının ardından, Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında gerçekleşti. Bu önemli adım, Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda gerçekleştirilen toplantıyla 'Futbol Hey'et-i Müttehidesi' adı altında gerçekleşti. Daha sonra FIFA'ya başvuruldu ve 21 Mayıs 1923 tarihinde Türkiye, FIFA'nın 26. üyesi olarak kabul edildi.

FIFA üyesi olarak Türkiye, ilk milli maçını Cumhuriyetin ilanından üç gün önce oynadı. 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda gerçekleşen maçta Türkiye ile Romanya karşı karşıya geldi ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Milli Takım, Romanya'ya karşı 1-0 mağlup durumdayken, Zeki Rıza Sporel'in 32 ve 50. dakikalarda attığı iki golle öne geçmeyi başardı. Maç, Romanya'nın ikinci golüyle 2-2 berabere sonuçlandı. Bu maçta Romanya'ya iki gol atan Zeki Rıza Sporel, A Milli Takım'ın ilk golünü atarak tarihe geçti.

Daha sonraki bir dönemde, Milli Takım 17 Haziran 1924'te Finlandiya ile oynadığı maçta ilk galibiyetini elde etti. Helsingfors Stadı'nda gerçekleşen maçta Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, 4 gol atarak Finlandiya ağlarını havalandırdı ve adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Bu dönemde Milli Takım'ın 1924 Paris Olimpiyatları'na hazırlanması için İskoçya'dan Billy Hunter getirildi. Hunter, Türk futbolculara çağdaş futbolu tanıtan ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını sağlayan ilk teknik direktör olarak öne çıktı. Yine 1924 Paris Olimpiyatları'nda Çekoslovakya ile oynanan ve 5-2 kaybedilen maç, Milli Takım'ın yurt dışında oynadığı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.