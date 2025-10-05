Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveyni vefat etmiş, çocuğu olmayan, kardeşi olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Haberler

TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE, EBEVEYNİ VEFAT ETMİŞ, ÇOCUĞU OLMAYAN, KARDEŞİ OLAN VE VASİYET BIRAKMAMIŞ EVLİ BİRİNİN MİRASI NASIL PAYLAŞTIRILIR?

A: Tamamı eşine kalır

B: Yarısı eşine yarısı kardeşine kalır

C: Üçte ikisi eşine üçte biri kardeşine kalır

D: Tamamı kardeşine kalır

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
