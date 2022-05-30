Türk lirasından 6 sıfır ne zaman atıldı? 6 sıfır ne zaman kalktı, paradan ne zaman atıldı? Türk lirasından neden 6 sıfır atıldı? - Haberler

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Türk lirasından 6 sıfır ne zaman atıldı? 6 sıfır ne zaman kalktı, paradan ne zaman atıldı? Türk lirasından neden 6 sıfır atıldı?

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Türk lirasından 6 sıfır ne zaman atıldı? 6 sıfır ne zaman kalktı, paradan ne zaman atıldı? Türk lirasından neden 6 sıfır atıldı?

Uzun yıllar yüksek enflasyona maruz kalan ülkeler, paralarından sıfır atarak, ulusal para birimlerine güveni yeniden tesis etmeyi önemli bir seçenek olarak görüyor. Peki, Türk lirasından 6 sıfır ne zaman atıldı? 6 sıfır ne zaman kalktı, paradan ne zaman atıldı?

Türk lirasından 6 sıfır ne zaman atıldı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçlarıyla Türk lirasına bir simge kazandırmak üzere Merkez Bankası tarafından bir "TL Simge Yarışması" düzenlendi. Peki, 6 sıfır ne zaman kalktı, paradan ne zaman atıldı?

PARADAN NEDEN 6 SIFIR ATILDI?

Türkiye'yi parasından 6 sıfır atmaya götüren süreç

Türkiye'de 1970'lerden sonra yaşanan yüksek ve kronik enflasyonist süreç, bazı ekonomik değerlerin milyarlar, trilyonlar, hatta katrilyonlarla ifade edilmesine yol açmıştı.

Vatandaşlar, 1981 yılından itibaren ortalama 2 yılda bir, daha büyük değerlerdeki yeni banknotlarla tanışmak zorunda kaldı. Cumhuriyet'in ilanından 1991 yılına kadar en büyük banknot 50 bin lira iken, 10 yıl içinde 400 katlık bir artışla 20 milyon liraya kadar yükseldi.

2001 krizinden sonraki dönemde uygulanan sıkı maliye ve istikrar politikaları sonucu enflasyon düşme eğilimine girerken, ekonomiye de güven geldi. Böylece, 31 Ocak 2004'te, Türk lirasından 6 sıfır atılması ve 1 milyon liranın 1 Yeni Türk Lirasına (YTL) eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı.

1 Ocak 2005'te de paradan 6 sıfır atılarak, Yeni Türk Lirası banknotlar tedavüle girdi.

TÜRK LİRASINDAN 6 SIFIR NE ZAMAN ATILDI?

31 Ocak 2004 tarihinde ise Türk lirasından 6 sıfır atılması ve 1 milyon liranın 1 Yeni Türk Lirasına (YTL) eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı. 1 Ocak 2005 Cumartesi günü de paradan 6 sıfır atılarak, Yeni Türk Lirası banknotlar tedavüle girmişti.

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