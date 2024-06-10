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Türk Kızılay, Türkiye'de Kestiği Kurban Etinden Kalan Kısmı Günde 50 Bin Kişiye Yemekle Ulaştırıyor

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Kurban kampanyasını "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüten Türk Kızılay, Türkiye genelinde 41 aşeviyle günde 50 bin kişiye yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay'ı tarafından Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlık etlerin dağıtımı gerçekleştikten sonra kalan kısmını konservelerde muhafaza eden insani yardım kuruluşu, Türkiye genelindeki 41 aşevinde etleri yemeklerde kullanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılay, hijyenik şartlarda kesilen kurbanlardan elde edilen uzun ömürlü kavurma konserveleriyle hem gıda yardımları hem de aşevlerinde hazırladığı yemeklerle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak oluyor. Kızılay'ın aşevlerinde kavurma konserveleri kullanılarak yapılan meftune (Diyarbakır), kazan kebabı (Konya), Arap tava (Kahramanmaraş) gibi farklı bölgelere özgü yöresel yemekler de bulunuyor.

Türk Kızılay, Türkiye'de kestiği kurban etinden kalan kısmı günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Osmanlı mutfağı mirası, coğrafi işaretli meftune yemeği ise Diyarbakır Aşevi menüsünün en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Demirel, "Kurban Bayramı'nı Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye kampanyamız çerçevesinde Türk Kızılay'ına bağışlanan kurban etlerimiz, Et ve Süt Kurumu'nda konservelendikten sonra yıl boyunca 41 ildeki aşevlerinden biri olan Diyarbakır'da da her gün ihtiyaç sahibi bin 100 aileye sefer taslarında götürülmek üzere yemeklerde pişiriliyor. Bu çerçevede yüzde 10'a yakın eti aşevlerinde yemeklere koyularak pişiriyoruz" dedi.

Türk Kızılay, Türkiye'de kestiği kurban etinden kalan kısmı günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Kesilen kurbanları ilk önce ihtiyaç sahibi ailelere et olarak dağıtıldığı gibi, kalan kısımları da 800 gramlık konserve kutularında ve hijyenik ortamda depolarda muhafaza etiklerini söyleyen Demirel, "Yıl içerisinde bu etleri periyodlarla şubelerimizin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine konserve kutu şeklinde dağıtıyoruz. Ayrıca 4 kutuluk konserve kutularımızı da aşevlerimizde kullanıyoruz. 41 ildeki aşevlerimizde coğrafi patent almış yöresel yemeklerimizi de yapmaktayız. Yöresel yemeklerimizde kesilen kurban etlerimizi de kullanıyoruz. 4 kiloluk kurban konservelerimizi 41 aşevimizde günlük olarak 50 bin kişilik yemeklerde kullanıyoruz. Yıl boyu sürekli bu yemekleri sefer taslarında ihtiyaç sahiplerinin önüne kadar götürüp dağıtıyoruz. 3 çeşit yemeği her gün düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kurban Hisse Bedeli Yurt içi 11.750 TL, Gazze 11.750 TL, Yurt dışı 4.300 TL

Kurban Vekâleti Kızılay'a Nasıl Verilir?

Kızılay'a vereceği kurban vekâletleriyle birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, https://www.kizilay.org.tr/, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.

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