Kahve, yetişmek için özel koşullara ihtiyaç duyan bitkilerden bir tanesi. Bugün dünyanın belirli bölgelerinde yetişme imkanı buluyor. Türk kahvesinin nerede yetiştirildiği ise merak konusu oldu. Peki, Türk kahvesi nerede yetişir? Kahve Türkiye'de nerede yetişir ve yetiştirilir? Kahve nasıl yetişir?

Kahvenin keşfi 16.yüzyıla kadar dayanmakta olup bu dönemlerde yetiştirilmesi Etiyopya sınırları içerisinde kısıtlı kalan kalmış olup günümüzde yoğun bir şekilde Güney Amerika ülkesinde yetiştirilen bir üründür. Peki, Türk kahvesi nerede yetişir? Kahve Türkiye'de nerede yetişir ve yetiştirilir? Kahve nasıl yetişir? İşte detaylar haberimizde...

KAHVE NASIL YETİŞİR?

Kahve, yeterli neme sahip olan ortamlarda insan müdahalesi olmadan, kendiliğinden yetişmekte olan kökboyasıgiller cinsinden bir ağaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kahve ağacı 5-7 m arasında değişkenlik gösteren uzunluklara sahiptir.

Kahve ağacı yapraklarını hiç bir zaman dökmez ve her daim yeşil, parlak ve kaygan bir görünüme sahiptir. Kahve ağacında bulunan yaprakların koltuk kısmında yumak biçiminde çiçekler bir arada bulunur. Bu çiçekler ilk başlarda kokulu olmakla birlikte beyaz bir renkte sahip olurlar. Görsel olarak biraz kirazı andırsa da daha çok zeytine benzer bir yapıya sahiptirler. Bu çiçekler olgunlaştıkça erguvan kırmızısı rengine bürünürler.

Ağaçta bulunan her bir meyvemsi yapının içinde bir yanı yassı diğer yanı tümsekli ve boyunca derin bir çizgiye sahip öz içinde iki tohum mevcuttur. Bu tohumların her biri kahve taneleridir. Kahve ağacındaki her bir tohum, gümüş renkte olan bir zarla kaplı halde ve kılıf içinde bulunmaktadır.

Bir kahve ağacı ancak 3-4 yaşına geldiğin zaman adına kahve denen taneleri vermeye başlar ve bu tanelerin büyümesi çok yavaştır. Kahve ağaçlarının çiçeklenmeden olgunlaşmaya kadar geçen süreçleri 8 ile 12 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Bunun anlamı ağaç üzerinde aynı anda hem çiçek hem de kahve tohumu taşırlar. Yani ağaçlar bir anda kahve taneleri vermezler. Dalından koparılan kahve tohumu kısa süre sonra çimlenme özelliğini yitirir.

KAHVE NEREDE YETİŞİR?

Kahve ağaçlarının büyük çoğunluğu ticarete uygun ve oldukça kaliteli kahve verirler. Kahvenin en çok yetiştirilen türü ise Arabistan kahvesi yani Coffea Arabica olup Etiyopya'nın 1000-2500 m rakımlı bölgelerinde ve Yemen'in 500-1500 m rakımlı olan vadilerinde kendiliğinden yetişmektedir. Kahve ayrıca tropikal iklime sahip pek çok ülkede rahatlıkla yetişen bir ağaç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAHVE TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR VE YETİŞTİRİLİR?

Kahve her ne kadar dünya literatürüne Türk kahvesi olarak geçmiş durumda olmuş olsa da Türkiye'de kahve üretiminin yapılması söz konusu olmamaktadır. Bunun nedeni ise Türkiye'nin iklim koşullarının kahve üretimine uygun nitelikte olmamasıdır.