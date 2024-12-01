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Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur?

Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten bir okul kurmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten bir okul kurmuştur, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten bir okul kurmuştur.?

OSMANLI DEVLETİ'NDE 1913'TE BEHİRE HAKKI KADINLARIN MESLEK ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA, ADI TÜRK KADINLARI ŞEKLİNDE BAŞLAYIP, HANGİSİYLE BİTEN BİR OKUL KURMUŞTUR.?

A: Biçki Yurdu

B: Aş Evi

C: Çömlek Hanesi

D: Ev İktisadı Mektebi

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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