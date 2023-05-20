Türk kadın girişimci İngiltere'de ödül aldı

İngiltere'de ünlü bir dergi tarafından düzenlenen yarışmada Türk Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'yi tek başına temsil etti.

İnovasyon ödüllü ve patentli Anadolu propolisi üreticisi Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, girişimcilik hikayesiyle İngiltere'nin en önemli iş dergilerinden biri olan CEO Today'e adını yazdırdı. CEO Global Awards 2023'te en iyi CEO arasında yer aldı. Türkiye'den ise listeye giren isim Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı oldu.

"İşinizi büyütürken iletişim ağının çok önemli olduğuna inanıyorum"

Başarıyı değerlendiren Samancı, "Bugüne dek, ulusal ve uluslararası alanda 70'e varan ödüle layık görüldük. Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor, bu yolculukta bitmek bilmeyen enerjimizin kaynağını layık görüldüğümüz ödüller olarak nitelendiriyoruz. Çevremdeki insanlar, teknik bilgi birikime sahip olduğumu fakat ticaretin farklı olduğunu ve zorlanabileceğimi belirttiler. Fakat ben tereddüt etmedim. Hedefimi çoktan belirlemiştim; kendime güvenim tamdı. Yalnızca hedefime odaklandım, durmadan çalıştım, gün geçtikçe ekibimi genişlettim ve çok emek vererek bugünlere gelmeyi başardım. Girişimci olmanın maddi ve manevi zorlukları var ancak bunlar beni asla yıldırmadı ve çok zorlandığım anlarda bile pes etmedim. İşinizi büyütürken iletişim ağının çok önemli olduğuna inanıyorum. Sorunları; iletişim, bilgiyi doğru kullanma ve çok çalışma ile aştım" dedi.

Girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere tavsiye

Samancı girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere tavsiyelerimi şu şekilde özetledi: "Tutkularınızı keşfedin ve tutkulu olduğunuz alanda girişimcilik yapın. Sürekli öğrenmeye açık olun ve kendinizi geliştirmek için fırsatları değerlendirin. Korkularınızı yenin, risk almaktan çekinmeyin ve yeni fırsatlar için cesur adımlar atın. İyi bir ağ oluşturun ve iş birliği yapabileceğiniz insanlarla bağlantı kurun. Engelleri aşmak için dirençli olun, hatalardan ders çıkarın ve planlı bir şekilde ilerleyin. En önemlisi ise kendinize inanın ve motivasyonunuzu daima yüksek tutun." - ANTALYA