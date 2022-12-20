Asgari ücret pazarlığında kriz! İşçi ve işveren rakam konusunda uzlaşı sağlayamadı. Vatandaşlar, Türk-İş teklifi kabul edilmezse ne olacak? Türk-İş 9000 TL'lik teklifi reddedilirse asgari ücret kaç TL olur? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Asgari ücret nasıl belirlenir? Asgari ücreti kim belirler?

Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ilk açıklama işçi tarafı Türk-İş'ten geldi. Türk-İş teklifi kabul edilmezse ne olacak? Türk-İş 9000 TL'lik teklifi reddedilirse asgari ücret kaç TL olur?

ASGARİ ÜCRET TÜRK-İŞ TEKLİFİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

TÜRK İŞ'İN TEKLİFİ KABUL EDİLMEZSE NE OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan milyonların beklediği karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, İşveren temsilcisi TİSK bu rakama sıcak bakmadı. Uzlaşma sağlanamaması nedeniyle nihai karar için son toplantı beklenecek.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.