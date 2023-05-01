Türk-İş, Taksim'e çelenk bıraktı

İSTANBUL Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş üyeleri de meydana gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bakındı, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkenin bölünmesine asla müsade etmeyeceğiz. Türk İş topluluğu vatan ve toprağımız varsa milletimiz varsa biz varız diyen değişten gelen bir topluluktur. Bugüne kadar kazandığımız emeklerden asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecektir" dedi.