Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)?

Asgari ücret 2024'te 17 bin 2 lira olarak uygulanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı. 15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Peki, Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL?

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ KAÇ TL?

Asgari ücret 2024'te 17 bin 2 lira olarak uygulanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Üç toplantıda da rakam konuşulmamıştı.

Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda rakam konuşulmadı. Türk-İş yönetimi, saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacaklarını duyurdu.

Türk-İş 'işçilerin talep ettiği asgari ücreti' açıkladı: "29 bin 583 lira."

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira