Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı. Türk-İş 'işçilerin talep ettiği asgari ücreti' açıkladı. Peki, Türk İş asgari üret teklifi kaç TL?

Asgari ücret 2024'te 17 bin 2 lira olarak uygulanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı. 15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Peki, Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL?

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ KAÇ TL?

Asgari ücret 2024'te 17 bin 2 lira olarak uygulanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Üç toplantıda da rakam konuşulmamıştı.

Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda rakam konuşulmadı. Türk-İş yönetimi, saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacaklarını duyurdu.

Türk-İş 'işçilerin talep ettiği asgari ücreti' açıkladı: "29 bin 583 lira."

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira

Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
img

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.