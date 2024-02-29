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Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti

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Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolar da paylaşıldı.

Hava kuvvetlerinden Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim

ANKARA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolara da yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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