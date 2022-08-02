Türk Hava Kurumu Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Türk Hava Kurumu Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Türk Hava Kurumu Üniversitesi taban puanları....

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Türk Hava Kurumu Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Hava Ulaştırma Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Hava Ulaştırma Fakültesi)

Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

Misyonumuz

Misyonumuz, "Havacılık ve Uzay Bilimleri" alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk'ün "çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma" hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, "Havacılık ve Uzay" alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.