Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Türk Hava Kurumu Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarihinde 27863 sayılı Resmî Gazetedeki 6114 sayılı kanunun yayımlanması ile Ankara ilinde kurulan üniversitedir. Üniversite, Türkiye'de kurulmuş ilk havacılık ve uzay bilimleri üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. 19 Mart 2011 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet toplantısında Ünsal Ban rektör olarak seçilmiş, 05 Nisan 2011 tarihinde de onaylanarak THK Üniversitesinin ilk rektörü olmuştur.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye'de nitelikli eleman açığı olan sektörlerden biri olan havacılık sektöründeki eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Eğitim boyunca 250 saat uçuş eğitimi alacak öğrencilerin, mezuniyetlerinin ardından Türk Hava Yolları'nda 'yardımcı kaptan' olarak işe başlamaları hedeflenmektedir.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Hava Ulaştırma Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Hava Ulaştırma Fakültesi)

Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

Misyonumuz

Misyonumuz, "Havacılık ve Uzay Bilimleri" alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk'ün "çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma" hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, "Havacılık ve Uzay" alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.