Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci toplulukları...
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Amatör Spor ve Havacılık Kulübü ASHAK
- Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu
- Anka Korumalı Futbol Topluluğu
- Bilim Kurgu ve Fantastik Topluluğu
- Business Economics Club
- Cabin Crew Club
- Developer Student Clubs
- Doğa ve Çevrecilik Topluluğu
- Havacılık Ve Uzay Psikolojisi (HUP) Topluluğu
- Hezarfen Topluluğu
- IEEE THKÜ Topluluğu
- INDUSTRIAL ENGINEERING SOCIETY
- Mekatronik Topluluğu
- Modern Technology Society
- Proje İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu
- Satranç Topluluğu
- Sinema Topluluğu
- THKÜ ASTRONOMİ VE UZAY TOPLULUĞU
- THKÜ E-Sports Topluluğu
- THKÜ Fenerbahçeliler Birliği
- THKÜ Genç Girişimci Liderler Topluluğu
- THKÜ Genç Yeşilay Topluluğu
- THKÜ Havacı Kartallar Topluluğu
- THKÜ Lojistik Topluluğu
- THKÜ LÖSEV TOPLULUĞU
- THKÜ Roket Topluluğu
- Tiyatro Topluluğu
- Türk Dünyası Araştırma ve Stateji Top.(TÜDAŞ)
- uAUNITHK
- UTAA MUSIC CLUB
- UYDU TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU (UTET)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:
Misyonumuz
Misyonumuz, "Havacılık ve Uzay Bilimleri" alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk'ün "çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma" hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.
Vizyonumuz
Vizyonumuz, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, "Havacılık ve Uzay" alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.