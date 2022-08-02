Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci toplulukları...

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Amatör Spor ve Havacılık Kulübü ASHAK

ve Havacılık Kulübü ASHAK Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu

Anka Korumalı Futbol Topluluğu

Bilim Kurgu ve Fantastik Topluluğu

Business Economics Club

Cabin Crew Club

Developer Student Clubs

Doğa ve Çevrecilik Topluluğu

Havacılık Ve Uzay Psikolojisi (HUP) Topluluğu

Hezarfen Topluluğu

IEEE THKÜ Topluluğu

INDUSTRIAL ENGINEERING SOCIETY

Mekatronik Topluluğu

Modern Technology Society

Proje İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu

Satranç Topluluğu

Sinema Topluluğu

THKÜ ASTRONOMİ VE UZAY TOPLULUĞU

THKÜ E-Sports Topluluğu

THKÜ Fenerbahçeliler Birliği

THKÜ Genç Girişimci Liderler Topluluğu

THKÜ Genç Yeşilay Topluluğu

THKÜ Havacı Kartallar Topluluğu

THKÜ Lojistik Topluluğu

THKÜ LÖSEV TOPLULUĞU

THKÜ Roket Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Türk Dünyası Araştırma ve Stateji Top.(TÜDAŞ)

uAUNITHK

UTAA MUSIC CLUB

UYDU TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU (UTET)

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

Misyonumuz

Misyonumuz, "Havacılık ve Uzay Bilimleri" alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk'ün "çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma" hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, "Havacılık ve Uzay" alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.