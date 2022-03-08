Türk halkının milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge nedir sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Türk halkının milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge nedir? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

TÜRK HALKININ MİLLİ MÜCADELESİNİN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYAN İLK ULUSLARARASI BELGE NEDİR?

Türk halkının milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporudur.

İzmir'in işgalinden hemen sonra Osmanlı hükümeti, İşgal sırasında yapılan zulumlerin incelenmesini istemiştir.

Amerikan Yüksek komiseri Amiral Bristol başkanlığında İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyon bölgede inceleme yaparak bu incelemenin sonunda bir rapor hazırlamıştır.

Amiral Bristol Maddeleri nelerdir?

- Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değildir.

- Bölgede gerçekleşen olayların sorumlusu Yunanlılar ve Rumlardır.

- Batı Anadolu'da Yunanların Propaganda gerçekleştirdiği gibi Rumlar çoğunlukta değildir.

- Batı Anadolu'da Türkler daha çoğunluktadır.

Haberler.com - Gündem