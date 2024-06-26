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Türk gurbetçiler Alman vatandaşlığı alabilecek mi? Alman vatandaşlığı için şartlar neler?

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Almanya'da yaşayan Türk gurbetçiler Alman vatandaşlığı alıp alamayacağını merak ediyor. Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yarın yürürlüğe girecek. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bu kurala göre Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart tarihinde imzalanan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" yarın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Peki, Türk gurbetçiler Alman vatandaşlığı alabilecek mi? Alman vatandaşlığı için şartlar neler? Detaylar haberimizde...

TÜRK GURBETÇİLER ALMAN VATANDAŞLIĞI ALABİLECEK Mİ?

Yeni kanun sonrasında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalmayacak. Sekiz yıl olan Alman vatandaşlığına geçme süresi beş yıla indirilecek. Kadın - erkek eşitliğini kabul etmeyen, Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

Türk gurbetçiler Alman vatandaşlığı alabilecek mi? Alman vatandaşlığı için şartlar neler?

ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Ayrıca vatandaşlık başvurusunda bulunanların Almanca dil bilgisini kanıtlaması gereken bir teste girmesi gerekecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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