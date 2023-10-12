"2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cenk Uygur aday oldu mu?" Merak konusu oldu. ABD, gelecek yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Trump'ın karşısında bir Türk mücadele ediyor! 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cenk Uygur aday oldu mu? İşte detaylar…

Türk Gazeteci Cenk Uygur ABD Başkan adayı mı? Trump'ın karşısında bir Türk mücadele ediyor! 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cenk Uygur aday oldu mu?

Gazeteci Cenk Uygur, 2024 yılındaki seçimlerde Demokratların adayı olacağını açıkladı. Bu beklenmedik gelişme, seçimlerin gidişatına yeni bir boyut kazandırabilir. Cenk Uygur'un adaylığı, Amerikan siyaset sahnesinde dikkatle takip ediliyor. 2024 ABD başkanlık seçimleri, büyük öneme sahip bir dönemeç olacak gibi görünüyor. Peki, Türk Gazeteci Cenk Uygur ABD Başkan adayı mı? Trump'ın karşısında bir Türk mücadele ediyor! 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cenk Uygur aday oldu mu?İşte detaylar…

TÜRK GAZETECİ CENK UYGUR ABD BAŞKAN ADAYI MI?

ABD'de yaptığı haber programlarındaki yorumları ile sık sık gündeme gelen Türk gazeteci Cenk Uygur, 2024 yılındaki seçimlerde Demokratlar adına Biden'ın karşısına çıkacağını duyurdu.

Cenk Uygur, Çarşamba günü Başkan Joe Biden'a karşı uzun vadeli bir Demokrat ön seçim mücadelesi başlatma kararını aldı. Uygur, adaylık haberini ilk olarak duyuran Semafor'a yaptığı açıklamada, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı kaybedeceği gerekçesiyle ikinci dönem için adaylığını koymamaya ikna etmeyi umduğunu söyledi.

Semagor'a verdiği demeçte "Bunun doğru yol olmadığına karar vermesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. "Eğer şimdi emekli olursa, bir kahraman olur: Trump'ı yendi, ekonominin yöneticisi olarak iyi bir iş çıkardı. Eğer emekli olmazsa, Trump'a karşı kaybeder ve hikayenin kötü adamı olur."

Uygur, adaylık haberini ilk kez duyuran Semafor'a yaptığı açıklamada, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı kaybedeceği gerekçesiyle ikinci dönem için adaylığını koymamaya ikna etmeyi umduğunu söyledi.

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE CENK UYGUR ADAY OLDU MU?

Semagor'a verdiği demeçte "Bunun doğru yol olmadığına karar vermesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. "Eğer şimdi emekli olursa, bir kahraman olur: Trump'ı yendi, ekonominin yöneticisi olarak iyi bir iş çıkardı. Eğer emekli olmazsa, Trump'a karşı kaybeder ve hikayenin kötü adamı olur."

CENK UYGUR KİMDİR?

Türkiye'den 1978 yılında ABD'ye gelen 53 yaşındaki Uygur, Anayasa'nın sadece "doğuştan" ABD vatandaşlarının başkan olabileceğine dair hükmüne uymayarak aday olduğunu açıkladı. Uygur, uygunluğu için mahkemede mücadele etmeyi planlıyor ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin kendi lehine karar vereceğine inanıyor.

Uygur'a göre bu bile tek başına adaylık için bir sebep. "25 milyon Amerikalının boynunda bu kamburun olmasından bıktım" dedi. Demokratların Biden'ın yaşı ve Trump'a karşı rekabet gücüyle ilgili sık sık dile getirdikleri endişelere rağmen, Demokrat adaylık için ona meydan okuyan kişilerin alanı küçük ve daralıyor.

İlerici yazar ve maneviyat gurusu Marianne Williamson hala ön seçimlerde yarışıyor, ancak çevre avukatı Robert F. Kennedy Jr. bağımsız olarak yarışmak üzere Pazartesi günü ön seçimlerden çekildi. Sol görüşlü bir akademisyen ve aktivist olan Cornel West de bağımsız olarak yarışıyor.

Biden'ın 15 dolarlık asgari ücret gibi ilerici politikaları geçirmek için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini savunan Uygur, geniş bir medya platformuna sahip. Kendisi, 5,6 milyondan fazla abonesi olan ve sol eğilimli YouTube programlarından oluşan popüler bir ağ olan The Young Turks'ün kurucularından.

Bu Uygur'un kamu görevi için ilk adaylığı değil. Uygur, 2020 yılında Güney Kaliforniya Temsilciler Meclisi üyeliği için yaptığı seçimlerde oyların yüzde 6'sından azını almıştı.