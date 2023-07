Disney Plus, Türk yapımı dizileri ve filmleri platformdan kaldırdı. Sebebine dair araştırmalar devam ederken Türk Dizileri ve Filmleri Disney Plus'tan Kaldırıldı Mı? sorusu gündemdeki yerini alıyor. Peki, Türk dizileri ve filmleri Disney Plus'dan kaldırıldı mı? Türk dizileri ve filmleri Disney Plus'dan neden kaldırıldı, sebebi ne?

Disney Plus, Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldırdı

1 yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, ani bir kararla platformdaki Türk yapımı dizi ve filmleri kaldırdı. Peki, Türk dizileri ve filmleri Disney Plus'dan kaldırıldı mı? Türk dizileri ve filmleri Disney Plus'dan neden kaldırıldı, sebebi ne?

TÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ DİSNEY PLUS'DAN KALDIRILDI MI?

2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor. Disney Plus'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor. İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açıkça hakaret ederek, Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı. Ardından Disney Plus'taki yerli yapımların ABD'den erişilmesi engellendi. Bu tehditkar açıklamalardan sadece 1 gün sonra Disney Plus cephesindeki tüm orijinal Türk dizi ve filmler yayından kaldırıldı.

OdaTV'nin haberine göre iddialar doğru ve Disney Plus, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı. Gazeteye açıklamada bulunan Disney Plus yetkilisi, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak" ifadesini kullandı.