Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak?

Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Sorusu, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak olması nedeniyle araştırma konusu haline geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya görevinde başarılar diledi. Peki, Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak?

TÜRK ASTRONOTLAR NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak ve 14 gün boyunca çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu kapsamında toplamda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek.

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.