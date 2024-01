Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. Gezeravcı, ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti. Peki, Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman?

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna saatler kaldı. Uçuşun TSİ 00: 49'da yapılması planlanıyor.

Alper Gezeravcı tarihi uçuş için ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı'nın yanında annesi ve babasının olduğu görüldü.

Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotlar, uçuştan günler önce güvenlik nedeniyle karantinaya alındı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

Fırlatma CANLI yayını:

