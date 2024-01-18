Üye Girişi
Haberler

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta?

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi uçuş öncesi ailesiyle vedalaştı. Peki, Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. Gezeravcı, ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti. Peki, Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman?

ALPER GEZERAVCI UZAYA FIRLATMA NE ZAMAN?

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna saatler kaldı. Uçuşun TSİ 00: 49'da yapılması planlanıyor.

Alper Gezeravcı tarihi uçuş için ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı'nın yanında annesi ve babasının olduğu görüldü.

Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotlar, uçuştan günler önce güvenlik nedeniyle karantinaya alındı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

ALPER GEZERAVCI UZAYA FIRLATMA HANGİ KANALDA?

Fırlatma CANLI yayını:

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Alper Gezeravcı Gündem Teknoloji Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı kim oldu? Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Ağrı adayı kim oldu? Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title