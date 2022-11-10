Türk asıllı sanatçı NBA açılışında sahnedeydi

Tüm dünyadan basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği NBA 2023-24 sezonu, Toronto Raptors ile Cleveland Cavaliers takımları arasında Kanada-Toronto'da oynanan maçla başladı. TSN ekranlarından canlı olarak milyonlarca izleyiciye ulaşan maç öncesi sürpriz bir şov sahnelendi. Sole Power Productions aracılığıyla gerçekleştirilen açılış performansi, Türk asıllı uluslararası kemancı Sammy Violin'in (Samuel Erkişi) şovuyla start aldı. "Let's Go Raptors" adlı şarkıyı kemanıyla cover'layan sanatçı, yeni sezon için takımlarını desteklemeye gelen 20 binden fazla taraftarın duygularına tercüman oldu.

TÜRKLER ARASINDA DA HEYECAN YARATTI

Sammy Violin'in NBA sezonunun açılış maçı öncesinde sahne alması, Kanada'da yaşayan Türkler arasında da heyecan yarattı. 100'ü aşkın Türk-Kanadalı Raptors taraftarı, ellerinde iki ülkenin bayraklarıyla Scotiabank Arena'nın tribünlerinden Sammy Violin'e destek verdi. Maçın ardından Türk taraftarlar, Sammy Violin'le tanışıp sohbet etme ve fotoğraf çektirme imkânı buldu. O anlar sıcak görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçı gösterdikleri ilgi için taraftarlara teşekkür etti.

BURASI BENİM İKİNCİ EVİM

Sammy Violin, karşılaşma sonrası basına yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Öncelikle bana bu fırsatı tanıdıkları için Toronto Raptors'ın uzun süredir organizasyon ortağı olan Sole Power Productions'a teşekkür ediyorum. Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara keyifli dakikalar yaşatmak ve maça çıkarken bu heyecanlı anı ekranları başındaki tüm Kanadalılarla paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası bir müzisyen olarak, her milletten insanın duygularına tercüman olmak kariyerimin özüdür diyebilirim. Ama konu Toronto ve Raptors taraftarları olduğunda bu benim için daha önemli bir hale geliyor. Burası benim ikinci evim. Sole Power Productions'ın ve Toronto Raptors'ın bana duyduğu güvenden dolayı müteşekkirim." Ünlü sanatçı, maç sonrası Toronto Raptors takımının maskotu ve reklam yüzü Nav Bhatia ile de samimi pozlar verdi.

SAMMY VIOLIN KİMDİR?

22 yaşında Toronto'ya yerleşen sanatci, başarılı çalışmalarıyla Kanada müzik camiasında adını duyurmaya 2013 yilinda başladı. Başarılı keman sanatçısı, uluslararası camiada ilk çıkışını 23 yaşında Sony Performing Arts Center'da ünlü perküsyon sanatçısı Marko Bongo (Mark Santourdjian) ile sergilediği ikili şovla yaptı. Adı hızla genç virtüözler arasında sayılmaya başlayan Sammy Violin, dünyaca ünlü Toronto Senfoni Orkestrası'yla verdiği "Michael Jackson" temalı konserle ününü perçinledi. Virtüöz kemancı, Toronto, Miami, New York ve Los Angeles'ın dünyaca ünlü kulüp ve konser salonlarında ses getiren performanslar sergilemeye devam ediyor.