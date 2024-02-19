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Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne?

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ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılan bir yarışmacının ikinci soruda kullandığı joker şaşkına çevirdi. Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir ve sorusunun doğru cevabı merak ediliyor. Peki, Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne?

Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne? sorularına yanıt aranıyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı, ikinci soruda heyecanına yenik düşerek seyirci joker hakkını kullandı. Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRK ALFABESİNDEKİ İLK ÜNSÜZ 5 HARF NEDİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. İlk soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

"'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu sorulan Molluhasanoğlu, "1,3,5,7,9", "b,c,ç,d,f", "do, re, mi, fa, sol", "proton, nötron, elektron" şıkları arasında cevapsız kaldı.

Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne?

Heyecanlandığını ifade eden yarışmacı, seyirci joker hakkına başvurdu. Seyircilerin yüzde 95'i "b,c,ç,d,f" harflerinin yer aldığı B şıkkını seçti. Molluhasanoğlu seyircilerin yardımıyla soruyu doğru yanıtladı.

Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne?

JOKER KULLANDIĞI SORUYA KENDİ DE ŞAŞTI

Soruyu yanıtladıktan kısa süreli şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok basitmiş." dediği soruda joker hakkı kullandığı için pişmanlık yaşadı. Öte yandan Molluhasanoğlu, ilerlediği yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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