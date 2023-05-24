Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar Türk Akım ve Mavi Akım'ın ne olduğunu merak etti. Peki, Türk Akım ve Mavi Akım nedir, ne demek? Türk Akım projesi nedir, ne zaman imzalandı, hangi ülkeler arası? Mavi Akım boru hattı nerede? İşte detaylar...

Türk Akım projesi nedir, ne demek, kimler arasında imzalandı? Mavi Akım boru hattı nerede bulunuyor, hangi ülkelerde? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Türk Akım ve Mavi Akım nedir, ne demek? Türk Akım projesi nedir, ne zaman imzalandı, hangi ülkeler arası? Mavi Akım boru hattı nerede? İşte ayrıntılar...

RUS SAVAŞ GEMİSİ SALDIRIYA MI UĞRADI?

Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de ilerleyen, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait "Ivan Hurs" isimli savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının Ukrayna donanmasına ait 3 adet insansız deniz araçlarıyla yapıldığını belirtti. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını, mürettebatın saldırıyı püskürterek güvenliği sağladığını kaydetti.

TÜRK AKIM PROJESİ NEDİR?

Türk Akım projesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, açık deniz boru hattı, Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya'da Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy'de Türkiye'ye ulaşıyor.

Rusya'daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya naklini amaçlıyor.

Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili anlaşma Türkiye ile Rusya arasında 10 Ekim 2016'da imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilere göre proje, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden, Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına uzanan ve her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan bir gaz boru hattı sistemidir.

Proje, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının yanı sıra Rus gazının Türkiye toprakları üzerinden Avrupa'ya naklini de öngörüyor.

MAVİ AKIM NEDİR?

Mavi Akım Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır. Boru hattı merkezi Hollanda olan Rus Gazprom ve İtalyan ENI ortaklığıyla kurulan Blue Stream Pipeline B.V. tarafından inşa edilmiştir. Blue Stream Pipeline B.V. boru hattının deniz bölümünün ve Beregovaya kompresör istasyonunun sahibidir, Gazprom boru hattının Rus topraklarında kalan bölümünün işletmesini üstenmiş olup Türk topraklarında bulunan bölümün işletmesi ise Türk enerji şirketi BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Gazprom'un boru hattını inşa etmesindeki amacı Rus gaz iletim hatlarını arttırmak ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerle enerji anlaşmaları yapmasına engel olmaktır.

Mavi Akım hattının uzunluğu 1213 kilometre olup, Şubat 2003 tarihinde açıldı. Açılış törenine, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, Vladimir Putin ile Silvio Berlusconi katılmıştır.

Mavi Akım projesi, Ankara ile Moskova arasında 1997 yılında imzalanan anlaşmaya göre, 25 yıl süreyle, Türkiye'nin Rusya'dan yılda 16 milyar metre küp doğalgaz satın almasını öngörüyor.

1213 kilometre uzunluğunda doğalgazı taşıyan boru hattının, yaklaşık 380 kilometresi, Karadeniz'in altından geçmektedir. Deniz altındaki boru hattı, 2150 metre derinlikle, yeryüzünün en derindeki boru hattıdır. Hattın yapımını, İtalyan ENİ şirketi üstlenmişti. Yıllık 16 milyar metre küp kapasiteli boru hattından Türkiye, 2002 yılı sonundan bu yana gaz almaktadır.