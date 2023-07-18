Datça ve Kaş'ta halk isyanda! Elektrik ve su kesintileri hayatı felç etti, tatilciler bölgeyi terk ediyor

Gözde tatil beldeleri Datça ve Kaş'ta, artan nüfus ve sıcaklıklardan dolayı yaşanan elektrik kesintileri, hayatı felç etti. Halk kavurucu sıcakta hem elektirk kesintisi hem de su kesintileriyle mücadele ediyor. Sıkıntılarını sosyal medyadan dile getiren halk, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

ENERJİ HATLARINDA KISA DEVRELER OLDU

Turizmin kalbinin attığı Muğla'nın Datça ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik ve su kesintileri halkı canından bezdirdi. Bölgede tatilcilerin nüfusunun 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

SU KESİNTİLERİ DE YAŞANIYOR

Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, yaşanan su kesintileri de sıkıntıları ikiye katladı.

TURİSTLER BÖLGEYİ YAVAŞ YAVAŞ TERK EDİYOR

Yetkililerin çalışmasını yetersiz bulan vatandaş, sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Elektriğin yanı sıra su kesintisinin de yaşanması tatilcileri turizm bölgesinden kaçırıyor. Birçok kişi tatilini yarıda kesip kenti terk ediyor.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Öte yandan klimaların yeterince soğutulmadığını söyleyen halk sosyal medyada isyan etti. Tek tek şikayetlerini dile getiren vatandaş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'dan konuyu bir an önce çözmesini istedi.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Datça Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama şöyle;