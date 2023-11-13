Turizmde yeni rota Ardahan

ARDAHAN - Ardahan'ın doğal, kültürel ve sosyal turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla, Ardahan Valiliğinin daveti üzerine Türkiye'nin önde gelen seyahat acentelerinin Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Müdürleri, 3 gün süren İnfo Gezisi kapsamında kente gezdi.

Ardahan'ın kültür, doğa ve kış turizmi potansiyelini Türkiye'nin önde gelen tur acentelerine daha iyi anlatabilmek için "Ardahan Tanıtım Gezisi" düzenledi. Gezi dahilinde, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede öncülüğünde Çıldır Gölleri, Şeytan kalesi, Ardahan şehir merkezi, Tarihi Ardahan Kalesi, kongre binası ve Yalnızçam kayak tesisi ziyaret edildi. Katılımcılar, Ardahan'ın kültürel ve doğal zenginliklerinin kültür turizmi alanında sadece Türkiye'de değil dünyada da önemli bir çekim merkezi yapacak potansiyeli oluşturduğu görüşünde birleştiler.

Ankara Ticaret Odası Turizm Seyahat Acenteleri Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir'in daveti üzerine Ardahan'da olduklarını söyledi. Sarıtaş, Acentelerin son durağı Çıldır Gölüydü. Maksadımız bu bölgelere kadar uzatıp hem alternatifleri çoğaltmak, hem de bölgenin bu güzelliklerini görmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Sarıtaş, "Tur yapan acentelerin hem iş alanlarını genişletmek, hem de gittiğimiz yerlerdeki hareketliliği arttırmak açısından programlar yapıyoruz. Bu güzellikleri onların sayesinde görmüş olduk ve aklımız kalacak burada. Kış aylarında da buraya gelmeyi planlıyoruz. Tur acentelerimizin son rotası Çıldır Gölü'ne kadardı. Maksadımız bu bölgelere kadar uzatıp hem alternatifleri çoğaltmak, hem de bölgenin bu güzelliklerini görmesini sağlamak. Burada tam teşekküllü çok güzel tesisler var. Bunların görülmesi, bu değerli tesislerin işlevsel hale getirilmesi için biz de elimizden gayreti göstereceğiz. Burası bakir bir bölge ve bu doğal güzellikleri herkesin görmesi için büyük çaba sarf edeceğiz" dedi

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanı Cevat Engin Şahin, Ankara'dan yaklaşık 30'un üzerinde seyahat acentesi ile bölgeyi gezerek keşfetmeye çalıştıklarını söyledi. Şahin, "Bölgenin turizme kazandırılması, Kars'ın bu bölgede tek başına değil de Ardahan'ın da büyük bir değer olduğunu Türkiye'ye gösterilmesi ve tanıtılması anlamında bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Onun için bölgeyi geziyoruz ve öğreniyoruz. Buranın destinasyon olması için gerekli olan tesisleri görüyoruz. Bunları programlarımıza katmak için yerinde görüp programlarımızı hazırlayıp önümüzdeki sezondan itibaren de turistleri bu bölgeye getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ardahan'ın turizm potansiyelini yerine keşfetmenin yanı sıra, kentin öncelikleri arasında olan Doğu Ekspres Treni turlarına Ardahan'ın eklenmesi ve konaklamalı turların başlatılması için olumlu görüş ve öneriler sunuldu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'de Çıldır Konağı otelinde bir araya geldiği Türkiye'nin önde gelen seyahat acentelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Demir, Ardahan'ın işlenmemiş bakir topraklara sahip olmasından çok şanslı olduğunu söyleyerek, "Tabi ki bir hikaye yazacağız. Bölgeye İsviçre'den gelerek yerleşen ve peynir işletmeciliği yapan David Moser kardeşler ile de görüştük. Onları da buraya ilk gravyeri ürettikleri yer olan Ardahan'a getirmeyi amaçlıyoruz. Biz şehrimizden çok umutluyuz. Turizmcilere yönelik köy yaşantısını da yansıtan bir ortam geliştirmeyi amaçlıyoruz. Buraya gelen turistlerin köyde veya yaylada köylülerle aynı ortama girerek o hayatı kısa süreliğine yaşamasını sağlayacak ortamı da oluşturmak istiyoruz. Sürdürülebilir kalıcı projeler üretmek istiyoruz. Burada hikaye başlıkları çok var. Önemli olan altyapıyı oluşturmak" dedi.