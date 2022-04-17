Turizmde Paskalya bereketi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi ve savaşın 2022'de turist eğilimini etkileyeceğini belirterek, ilk testin de Paskalya Bayramı'nda yaşanacağını söyledi. Nisan ayına denk gelen Paskalya tatilinin başlamasıyla sezona yönelik resmin netleştiğini ifade eden Yavuz, "Görünen o ki; pandeminin sona ermesi, savaşın güncelliğini kaybetmesi üzerine 2 yıldır Paskalya tatili yapamayan Avrupalı turistler, kendilerini güneşli Akdeniz ülkelerine attı" dedi.

2020'nin Nisan ayında pandemi ve tüm ülkelere uçuşların kapalı olması nedeniyle Antalya'ya gelen turist sayısının sadece 905 olduğunu belirten Yavuz, 2021 yılı nisan ayındaki toplam turist sayısının ise 178 bin olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl 1-15 Nisan'da geçen yılı ikiye katlamış durumda. Ay sonundaki beklentimiz ise 600 bin ve geçen yıl nisan ayını dörde katlamasını ümit ediyoruz" dedi.