Turizmcilerden personellerine "oyunuzu kullanın" çağrısı

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla birlikte binlerce sezonluk turizm çalışanı memleketlerinde oylarını kullanmaları için turizmciler çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'inci tura kalmasıyla turizm sezonunun aynı zamanlarda açılmasının ardından binlerce sezonluk turizm çalışanı sahil kesimlerine akın etti. Bu durum karşısında duyarlı bir çok turizmci çalışanlarını memleketlerine göndererek oy kullanmalarını istedi. Yerli turisttin ağırlıkta olduğu turizmin gözbebeği Bodrum'da ise yerli turistin seçim sonrasında geleceği için birçok sezonluk turizm çalışanı memleketlerine giderek oy kullanacak. Oy kullanmaya gitmeyenler için çağrı yapan Bodrum Otelciler Derneği BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Kendi personelimizin, çalışan arkadaşlarımızın memleketlerine gidip şuan sakin dönemde oy kullanmaları isabet olacak" dedi.

"Seçimden ve okulların tatilinden sonra hareketlilik bekliyoruz"

Otellerde çalışan personelin oy kullanmasını istediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Seçimden dolayı Bodrum'da iç pazar daralması devam ediyor. Gelen yerli misafirlerimiz ise oy kullanmak için kendi memleketlerine döndüler. Bizde BODER olarak çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlık görevimiz olarak, kendi personelimizin, çalışan arkadaşlarımızın memleketlerine gidip şuan sakin dönemde oy kullanmaları isabet olacak. İç pazarda oluşan boşluk nedeniyle otellerimiz şuan sakin, bu boşlukta ona göre planlama yapıp kendi memleketlerine gidip oy kullanmış olacaklar. Beklentimiz seçimden ve okulların tatil olmasından sonra turizmde hareketliliğin olmasını bekliyoruz" dedi.