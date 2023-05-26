Turizmciler, Sezonluk Çalışanlarına Oy Kullanmaları İçin Çağrı Yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla birlikte binlerce sezonluk turizm çalışanının memleketlerinde oylarını kullanmaları için turizmciler çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci tura kalmasıyla turizm sezonunun aynı zamanlarda açılmasının ardından binlerce sezonluk turizm çalışanı sahil kesimlerine akın etti. Bu durum karşısında duyarlı birçok turizmci çalışanlarını memleketlerine göndererek oy kullanmalarını istedi. Yerli turistin ağırlıkta olduğu turizmin gözbebeği Bodrum'da ise yerli turistin seçim sonrasında geleceği için birçok sezonluk turizm çalışanı memleketlerine giderek oy kullanacak. Oy kullanmaya gitmeyenler için çağrı yapan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Kendi personelimizin, çalışan arkadaşlarımızın memleketlerine gidip şu an sakin dönemde oy kullanmaları isabet olacak" dedi.

"Seçimden ve okulların tatilinden sonra hareketlilik bekliyoruz"

Otellerde çalışan personelin oy kullanmasını istediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Seçimden dolayı Bodrum'da iç pazar daralması devam ediyor. Gelen yerli misafirlerimiz ise oy kullanmak için kendi memleketlerine döndüler. Biz de BODER olarak çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlık görevimiz olarak, kendi personelimizin, çalışan arkadaşlarımızın memleketlerine gidip şu

an sakin dönemde oy kullanmaları isabet olacak. İç pazarda oluşan boşluk nedeniyle otellerimiz şu an sakin, bu boşlukta ona göre planlama yapıp kendi memleketlerine gidip oy kullanmış olacaklar. Beklentimiz seçimden ve okulların tatil olmasından sonra turizmde hareketliliğin olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA