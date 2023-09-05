Turizm tanıtım etkinlikleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang şehrinde, Çin ile diğer ülkeler arasında turizm sektöründe etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir turizm tanıtım etkinliği düzenlendi. Rusya, Fransa, Hollanda, Singapur ve diğer ülkelerden 100'ün üzerinde seyahat acentesi Langfang'daki turistik yerleri gezmeye davet edildi.

1. Turizm tanıtım etkinliklerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang şehrinde, Çin ile diğer ülkeler arasında turizm sektöründe etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde bir turizm tanıtım etkinliği düzenlendi.

Rusya, Fransa, Hollanda, Singapur ve diğer ülkelerden 100'ün üzerinde seyahat acentesi Langfang'daki önemli turistik yerleri gezmeye davet edildi.

Hebei'deki zengin turizm kaynakları sayesinde çok sayıda yabancı turizmci yerel Çinli meslektaşlarıyla işbirliğine ilgi gösterdi.

"Turizm etkileşiminde bulunmamız gerçekten çok önemli. Yani Çinliler Avrupa'ya gelmeli ama biz de Avrupalı turistleri Çin Seddi ve Yasak Şehir gibi büyük cazibe merkezlerinin yanı sıra dünya mirasını keşfetmeleri ve Çin kültürünü görmeleri için Çin'e yönlendirmeliyiz."

"Bence (drama tema parkı) çok özel, dünyada eşi benzeri yok. Umarım daha fazla Singapurlu turist edebiyat kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı ziyaret eder."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Langfang kentinden bildiriyor.

(XHTV)