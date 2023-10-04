İstanbul Turizm Fuarı'nda yapılan oturumda, turizm sektöründe sinema ve dizilerin önemi tartışıldı. Netflix İçerik Direktörü Pelin Diştaş, Türk içeriklerinin turizmi nasıl etkilediğini anlattı. Yapımcı Onur Güvenatam ise Türk içeriklerinin daha güçlü tanıtılması gerektiğini vurguladı. Oyuncu Merve Dizdar ise Türk hikayelerinin dünyaya açılmasının önemine değindi.

İstanbul Turizm Fuarı'nda, "Turizm Sektöründe Sinema ve Dizilerin Rolü" başlıklı oturum gerçekleşti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumda yapımcı Onur Güvenatam, Netflix İçerik Direktörü Pelin Diştaş ve oyuncu Merve Dizdar konuştu.

Netflix İçerik Direktörü Pelin Diştaş, turizm ve sinema sektörünün karşılıklı olarak birbirlerini beslediklerine değinerek, "Netflix olarak lokalin gücüne inanıyoruz, Türkiye'nin gücüne inanıyoruz. Türkiye'den hikayeler anlatıyoruz. Türk hikayelerine güveniyoruz." dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye dışındaki 20 farklı ülkede yaptıkları bir araştırmadan bahseden Diştaş, "Netflix'te Türk içeriklerini izleyenlerin izlemeyenlere göre oranına baktık. Platformda Türk içeriklerini izleyenlerde Türkiye'ye gelme oranı 2.5 kat daha da artmış, Türkçeyi öğrenme arzusu ise 4.5 kat artmış. En çok turist getiren ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Brezilya olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla Netflix yapımlarında Türkiye'yi görüp buranın kültürünü, tarihini merak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Diştaş, Netflix olarak son 5 yılda yerli yatırımlarını arttırdıklarını aktararak, "40'dan fazla yerli içerik ürettik daha da üretmeye devam edeceğiz. Netflix'in diğer lokal ülkelerinden de Türkiye'de çekimler yapma istekleri geliyor; Almanya'dan, Fransa'dan talepler var. Biz onları da Türkiye'ye çekmek istiyoruz, illa Türk içeriği olması gerekmiyor gelin burada çekin işleriniz diye. Tabii bunun için altyapının sağlıklı ve disiplinli olması gerekiyor." dedi.

"İçeriklerimizi daha güçlü tanıtmalıyız"

Yapımcı Onur Güvenatam da Türk içeriklerinin çok kuvvetli olduğunu fakat sektör olarak bir öz eleştiride bulunulması gerektiğine değinerek, "Şöyle bir öz eleştiri yapabilirim; ürettiğimiz şey çok kıymetli fakat bunun değerini yeterince bildiğimizi düşünmüyorum. İçeriklerimiz kıymetli ama onların değerini yani tanıtımlarını daha güçlü hale getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yapımların gücünü hikayelerinden aldığına işaret eden Güvenatam, "İngilizce konuşulan bir içeriğin dünyayı dolaşması ya da İspanyolca konuşulan bir içeriğin dünyada satılması kolay. Ama Türkçe dünyada çok az konuşulan bir dil olmasına rağmen içeriklerimizin bu kadar çok dünyayı dolaşması muazzam bir başarı." açıklamasını yaptı.

"Bizim hikayelerimiz dünyadakilere göre daha duygusal"

76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oyuncu Merve Dizdar ise TRT'de yayınlanan "Masumlar Apartmanı" dizisiyle kitleler tarafından tanındığını belirterek, "Masumlar Apartmanı'yla çok güzel mesajlar aldım. Bizim hikayelerimizin, ülkemizin hikayelerinin tanıtılması gerektiğini düşünüyorum ve bunu çok da iyi yapıyoruz. Dünyaya açılmak çok önemli uzun zamandır sektörümüz zaten bunu yapıyordu, ben de elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Dizdar, kariyeri boyunca işlerini çok iyi yapan insanlarla birlikte çalışma şansı bulduğuna dikkati çekerek, "Bizim hikayelerimiz dünyadakilere göre daha duygusal ve daha çok empati kurulabilecek hikayeler bence." şeklinde konuştu.

İstanbul Turizm Fuarı yarın da Türkiye ve dünyadan turizm profesyonellerini ağırlamaya devam edecek.