Turizm sektöründe çifte bayram yaşanıyor: Kurban Bayramı'nda doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe çifte bayram yaşandığını ifade ederek, " Kurban Bayramı'nda, doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı" dedi. İşler, Ege Bölgesi'nin ise en çok rağbet gören bölgelerin başında geldiğini söyledi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatili ve turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. 2022'nin turizmde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı yıl olarak tarihe geçtiğini, rezervasyon verilerinin 2023'ün de bu rekorların yenileneceği bir yıl olacağını gösterdiğini belirten İşler, "Özellikle geçen senenin mayıs ayına göre Türkiye'de yüzde 16 artış ama ilk 5 ayına göre ise yüzde 24 fazla bir artışla sezona başladık. Bu 2023 yılının, 2022'den ve 2019'dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Burada en önemli pazarlarımız Rusya ve Almanya, yine peş peşe ilk 2 sırayı paylaşıyorlar. Ama görünen o ki rezervasyon akışı bundan sonra, hem deprem, hem seçim, hem de sınavlardan sonra, havaların da hızlı ısınmasıyla devam edecek. Yıl sonunda 60 milyon turist, 55 milyar dolar girdi hedefini yakalayacağız gibi görünüyor. Bu, Türk turizm tarihinin tüm zamanlarının en iyi yılı olarak yerini alacaktır. Geçen sene 55 milyon turistten 45 milyar dolar girdi elde edilmişti" dedi.