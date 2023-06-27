Turizm sektöründe çifte bayram yaşanıyor: Kurban Bayramı'nda doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı
Turizm Haberleri
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe çifte bayram yaşandığını belirterek, Kurban Bayramı'nda doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını açıkladı. İşler, Ege Bölgesi'nin en çok rağbet gören bölgelerin başında geldiğini söyledi ve 2022'nin turizmde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı yıl olarak tarihe geçtiğini belirtti.
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe çifte bayram yaşandığını ifade ederek, " Kurban Bayramı'nda, doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı" dedi. İşler, Ege Bölgesi'nin ise en çok rağbet gören bölgelerin başında geldiğini söyledi.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatili ve turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. 2022'nin turizmde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı yıl olarak tarihe geçtiğini, rezervasyon verilerinin 2023'ün de bu rekorların yenileneceği bir yıl olacağını gösterdiğini belirten İşler, "Özellikle geçen senenin mayıs ayına göre Türkiye'de yüzde 16 artış ama ilk 5 ayına göre ise yüzde 24 fazla bir artışla sezona başladık. Bu 2023 yılının, 2022'den ve 2019'dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Burada en önemli pazarlarımız Rusya ve Almanya, yine peş peşe ilk 2 sırayı paylaşıyorlar. Ama görünen o ki rezervasyon akışı bundan sonra, hem deprem, hem seçim, hem de sınavlardan sonra, havaların da hızlı ısınmasıyla devam edecek. Yıl sonunda 60 milyon turist, 55 milyar dolar girdi hedefini yakalayacağız gibi görünüyor. Bu, Türk turizm tarihinin tüm zamanlarının en iyi yılı olarak yerini alacaktır. Geçen sene 55 milyon turistten 45 milyar dolar girdi elde edilmişti" dedi.'TURİZMCİ ÇİFTE BAYRAM YAŞIYOR'"Bayram bereketiyle geliyor" diyen İşler, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle tatilin 9 güne çıkarılmasından ve herkesin planlama yapmasından dolayı turizm sektöründe pozitif bir etki yarattı. Turizmciler bunu olumlu karşıladı. Özellikle bu 9 gün içerisindeki rezervasyonlarda, ortada, 5'er günlük bir yoğunlaşma görüyoruz. Bu 5 gün çok yoğun. Kimi yerlerde ilk 5 gün, kimi yerlerde son 5 güne doğru bir pik nokta görüyoruz. Ama şu bir gerçek ki, tatilin 9 gün olmasının bir başka faydası da özellikle şehirlerden çıkışlarla dönüşlerde, erken veya daha geç yola çıkılarak, trafiğin rahatlamasına sebebiyet vermesi. 9 günlük tatil hem turizmciye hem de trafiğe yaradı. Turizmci çifte bayram yaşıyor diyebiliriz."İÇ TURİZMDE EGE'YE RAĞBETİç turizmde en çok rağbet gören bölgenin Ege Bölgesi olduğunu kaydeden İşler, "Çünkü Ege, herkese hitap eden bir ürün yelpazesine sahip. Ege'nin, özellikle yaşam tarzı, çok büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Deniz kenarında gece saatlerine kadar canlı bir hayatı olan yaşam tarzı, iç pazardaki yerli turistten çok rağbet ve talep gören bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Burada İzmirlinin yaşam tarzının yanı sıra herkese hitap eden ürün yelpazesi de Ege'nin çekim ve cazibe gücünü arttırıyor. Diyebiliriz ki 1000 liraya da 1000 euroya (28 bin lira) da herkesin konaklayabilme imkanı, kalabilecekleri yerler var. Ege, bu açıdan, bu zengin çeşitliliğinden dolayı da iç pazarda büyük talep görmektedir" dedi.'İTALYA'DAN YÜZDE 75 REZERVASYON ARTIŞI VAR'İşler, açıklamasının devamında, "Seçim öncesine kadar ağır giden rezervasyon akışı seçimden sonra normale dönmeye başladı. Özellikle 2 ana pazarımız olan Almanya ve Rusya'daki rezervasyon akışları artmaya başladı. Ama bir farklı özellik var. Akdeniz Bölgesi'nde aynı çanakta olduğumuz İtalya'nın 2023 yılı oda rezervasyonlarının artışı dikkat çekiyor. Geçen yıla oranla İtalyan turistte yüzde 75 artış var. Bu konuda da turizm pazarındaki çeşitliliğimizi yavaş yavaş arttırıyoruz. Bağımlı olduğumuz 2 ana pazarın dışında diğer pazarlarda da yeni artışlara başladık. '2023 yılı tüm zamanların en iyi yılı olacak' diye, biz şu anda hedefimizi koymuşken, bayram da son derece bereketli geçecek gibi görünüyor. Kurban Bayramı'nda hemen hemen doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. 'Last minute' dediğimiz son dakika satışlarıyla şu an hızlı bir satış grafiği görüyoruz. Bu yüzde 100 doluluklar içinde hemen hemen her bölgemizde son yerler için vatandaşlarımız rezervasyonlarını yaptırıyorlar diyebiliriz" diye konuştu.İşler, tatilcilere mağduriyet yaşamamaları için resmi ve TÜRSAB'a kayıtlı acentelerden hizmet almaları konusunda da uyarıda bulundu.