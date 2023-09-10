Rize'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Ayder'e mevsimin ilk karı yağdı. Kavrun Yaylası beyaza büründü ve doğa severleri beklemeye başladı.

Turizm merkezi Ayder'e mevsimin ilk karı yağdı

RİZE - Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Ayder'e mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan turizm merkezi Ayder'in en büyük yaylasın olma özelliği taşıyan Kavrun Yaylasında dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, 2240 metre yükseklikte yer alan Kavrun yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının o derecenin altına düştüğü Kavrun yaylasında kar kalınlığı 2-8 cm arasında değişirken, Kavrun, beyaz örtüsü ile birlikte doğa severleri beklemeye başladı.