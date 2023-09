İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da at arabasıyla gelip bir iş yerinden içecek çalan hırsızlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Turizm merkezi Alaçatı'da ilginç hırsızlık... At arabasıyla geldiler, iş yerinin önündeki içecekleri çaldılar

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da at arabasıyla gelip bir iş yerinden içecek çalan hırsızlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün sabah saatlerinde, Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'daki bir iş yerinde meydana geldi. At arabasıyla bölgeye gelen iki kadın, bir iş yerinin önünde durdu. İş yerinde dışarıda bulunan içecekleri gören kadınlardan biri, at arabasından inerek içecekleri aldı. Geldikleri at arabasına binen kadın, daha sonra sokaktan ayrıldı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekiplerinin kadınları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.