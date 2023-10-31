Turizm Gelirleri 2023 Yılında Yüzde 20 Arttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı 9 aylık turizm verilerinin değerlendirildiği toplantıda konuştu. Bakan Ersoy " Türkiye, 2023 yılı ilk 9 ayda 42 Milyar dolar geliri yakaladı. Bu da yüzde 20.1'lik bir artış demektir. Yıl ortalamasına baktığımız zaman 46 buçuk Milyar dolar ile 2022'yi kapatmıştık, bu sene 55.6 Milyar dolar orta vadeli program hedefimiz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirdi. Toplantıda aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonu hakkında da bilgiler verildi. Ayasofya camiine turistik amaçla girişlerin 15 Ocak 2024 itibari ile ücretli olacağı ve ibadet amaçlı girişlerden ücret alınmayacağı aktarıldı.

TOPLAM ZİYARETİ SAYISI 45.2 MİLYONA ÇIKTI

Bakan Ersoy, "Geçen sene 40.2 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı Eylül ayı sonu itibari ile 45.2 milyona çıkmış oluyor. Bu da yaklaşık yüzde 12.4'lük bir artışa denk geliyor. 2018 yılında yaptığımız değişiklik ile aslında önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirde ki hedeflerimiz. Ama burada sevindirici olan nokta 2023 yılında karşılaşılan birçok bölgesel olumsuzluğa ve ülkemizde ki olumsuzluklara rağmen aylık baz da ziyaretçi sayısının her ay, bir önceki yılın ayına göre artarak devam etmiş olması. Önemli olan noktalardan biri de ortalama kalış süreleri, 2022'de ilk 9 ayda 10.1 geceleme vardı. Yıl ortalaması da 10.3 olarak gerçekleşmişti. 2023'de bu 9.5 geceleme ve yıl ortalaması da tahmini 9.8 geceleme olarak gerçekleşecek. Ortalama kalış sürelerinde bir önceki seneye göre azalış var. Bunu öncelikli sebebi ekonomik kriz ve pandemi sonrası yüksek enflasyonun tüm dünyada etkili olması sonucu turistlerin tatil sürelerini kısaltıyor olması" dedi.

'ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFİMİZ 55.6 MİLYAR DOLAR'

Turizm'de en önemli konunun kişi başı gecelik harcama fiyatları olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "2017 yılı sonunda Türkiye 65 dolar ile kapatmıştı. Uyguladığımız politikalarla 2022 yılı sonunda 89 dolara kadar taşıdık. 2023 yılında, bu yıl birinci çeyrekte 85 dolar, ikinci çeyrekte 112 dolar, üçüncü çeyrekte 103 dolar ve son çeyrekte de tahmini olarak 96 dolar olmasını bekliyoruz. Yıl ortalamasını da 100 dolar olarak tamamlamayı bekliyoruz. En önemli artış burada 2017 ile 2023 yılını kıyasladığınızda yaklaşık yüzde 55'lik bir artış söz konusu. Geçen yıl ile kıyasladığınızda 12.7'lik bir artış söz konusu. Kişi başı harcama da bununla orantılı olarak artıyor. 2017'de 700 dolarken, 2022'de 905 dolara, 2023'de tahmini 988 dolar gerçekleşeceğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak da gelirlere baktığımız zaman ilk 9 ayda geçen sene 35 Milyarı gören Türkiye, 2023 yılı ilk 9 ayda 42 Milyar dolar geliri yakaladı. Bu da yüzde 20.1'lik bir artış demektir. Yıl ortalamasına baktığımız zaman 46 buçuk Milyar dolar ile 2022'yi kapatmıştık, bu sene 55.6 Milyar dolar orta vadeli program hedefimiz. Orta vadeli program hedefimize uyumlu bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'UNESCO'NUN TAVSİYELERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Ayasofya Cami ve bulunduğu meydanın UNESCO kalıcı miras listesinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Unesco'nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024'den itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ziyaretçi yönetim politikasının faydaları nedir? Uygulamayla birlikte ziyaret kalitesi ve güvenliği artmış olacak. Yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Normal ibadet amacı ile camiyi ziyaret eden ibadet yaptığı yerde bir değişiklik yok. Yabancı ülke vatandaşlarının, turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz" dedi.

'İBADET AMAÇLI ZİYARETLER BUGÜN DE OLDUĞU GİBİ ÜCRETSİZ OLACAK'

Bakan Ersoy, "Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibari ile ücretli olacak. Türk vatandaşlarının ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden ve bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak.ö İfadelerini kullandı. Ücret konusunda ki soruya da cevap veren Ersoy, "Ücreti henüz netleştirmedik. 15 Ocak'a kadar netleştirmiş oluruz, o zaten bizim önceliğimiz değil" dedi.