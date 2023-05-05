Turizm gelirimizde yüzde 32'lik artış sağlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm sektöründe geçen yıla göre turist sayısında yüzde 25, turizm gelirinde yüzde 32'lik bir artış sağlandığını açıkladı. Alpaslan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) turizm sektörü için olağanüstü bir avantaj olduğunu belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk 3 aylık turizm verilerini açıkladı. İlk 3 ayda 7,8 milyon turist ağırladık ve 8,7 milyar dolarlık turizm gelirimiz oldu. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 25, turizm gelirinde yüzde 32'lik bir artış sağladık ki bunlar çok iyi rakamlar" dedi.

Yurt dışı tanıtımının etkin bir şekilde yapılması amacıyla 15 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmaları Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıda turizm yatırımcılarıyla paylaşıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TGA Genel Müdürü Timuçin Güler, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Manavgat Kaymakam Vekili Volkan Hülür, TGA yönetim kurulu üyeleri ve turizm yatırımcıları katıldı.

Nadir Alpaslan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.