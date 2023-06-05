Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde uyuşturucu satacağı belirlenen şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada; 510 gram metamfetamin, 374 adet ecstacy sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Turizm bölgelerinde uyuşturucu satışına jandarma engeli

Uyuşturucu satıcısının aracında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde uyuşturucu satacağı belirlenen şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada; 510 gram metamfetamin, 374 adet ecstacy sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Manavgat'ta bir şahsın, yüklü miktarda uyuşturucuyu turizm bölgelerinde satışa sunacağının tespit edilmesi üzerine şüphelinin ev ve aracına yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, kullandığı araç içerisinde yakalanırken, şahsa ait 2 ev ve aracında yapılan aramalarda 510 gram metamfetamin, 374 adet ecstacy sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet 9mm tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.