Turizm Bakanı Ersoy: 2023 turizm hedeflerimizi koruyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği'nin Haziran ayı bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 turizm hedeflerinin 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, sürdürülebilir turizm programı hazırladıklarını ve turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yaymayı hedeflediklerini de söyledi.

Türkiye Otelciler Birliği Beyoğlu'nda bir otelde Haziran ayı aylık bilgilendirme toplantısı yaptı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Sizlerin de bildiği gibi 2022 yılında attığımız adımlar neticesinde, turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyon kişiye ulaştı. 2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75'lik bir artışı yakalamış olduk. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz. 2028 de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarının da özverili çalışmaları ve destekleri ile hedeflerimizi birer birer tutturacağız" dedi.

"TURİZMİ 12 AYA VE 81 İLE YAYIYORUZ"

"2023 YILINDA TURİZM HEDEFLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEDİK"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin "2023 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri hedeflerimizi değiştirmedik. Zorlu bir hedef koydu sayın bakanımız. Dolayısıyla biz o hedefi aldık ve onun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.