Turizm Acentesi Uyarıyor: Tatil İçin Son Anlar!

Eskişehir'de bir turizm acentesinde danışmanlık yapan Ali Çakır, tatil sezonunun son anlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Misafirlerimize ağustos sonu ve eylül başı rezervasyon aramalarını tavsiye etmiyorum" dedi.

Bu yıl tatil yapamamış olan vatandaşlar, sezon kapanmadan denize girebilmek için rezervasyon aramaya başladı. Ali Çakır, misafirlerin genellikle bütçelerine uygun otel bulamadıklarını ve erken rezervasyon yaptırmanın kıymetini anladıklarını söyledi. Yaz sezonu kapanmadan önce tatil yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Çakır, "Biz misafirlerimize her zaman erken rezervasyon almalarını tavsiye ediyoruz. Son güne bırakılan tatiller ekonomik açıdan zorlayıcı olabiliyor. Özellikle geçtiğimiz kış erken rezervasyon yapan misafirlerimiz bu yaz tatillerini çok avantajlı bir şekilde yaptılar. Kış ile yaz ayları arasında çok fazla fiyat farkı var. Haziran ayının ikinci yarısında gelen asgari ücret zammı sonrasında otel fiyatları zamlandı. Bu zamlar bazı otellerde yüzde 100; bazı otellerde ise yüzde 150 olacak şekilde arttı. Kur farkı, asgari ücret zammı ve maliyetlerin artması iç turizmi olumsuz yönde etkiledi. Bu sebeple ağustos sonu ve eylül ayının başında fiyatlar daha da zorlaşabiliyor" dedi.

"Ekonomik ve sakin bir tatil isteyenler 11-30 Eylül'ü düşünsün"

Çakır, yaz sezonunun bitmesine az bir kala son günleri değerlendirmek isteyen vatandaşların otel rezervasyonu yaptırabilmek için adeta yarıştığını dile getirdi. Otellerdeki yoğunluğun eylülün ilk haftasından sonra azalacağını dile getiren Çakır, "Özellikle kış turizmi Türkiye'de genellikle kar tatili anlamında aralık, ocak ve şubat aylarında yoğunlaşıyor. Eylül ve ekim aylarında termal turizm başlayacak. Misafirleri sonbahar turizmine hazırlayacağız. Yaz sezonu 15 Ekim'e kadar devam ediyor ama okulların açılmasıyla birlikte çocuklu ailelerde turizme ilgi azalıyor. Eskişehir'de ciddi anlamda turizm çeşitliliği var, halk tatil seviyor. Bu sene geçen seneki cirolarımıza ulaştık. Bu yıl sadece biz ortalama 20 bin kişiyi tatile gönderdik, sağ olsunlar memnun olduklarını söylediler. Misafirlerimize ağustos sonu ve eylül başı tatil aramalarını tavsiye etmiyorum çünkü talep çok fazla olduğundan sıkışıklık oluyor ve fiyatlar artıyor. Daha sakin ve ekonomik bir tatil yapmak istiyorlarsa 11 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasını tercih etmeliler. Zaten mevsimler kaydığı ve deniz geç ısındığı için yaz tatili anlamında gayet güzel bir dönem olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki ay tatil yapmak isteyenler, 2 kişilik fiyatlarla 20-25 bin lira arasında tatil hizmetine sahip olabilirler" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR