UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ni yerli ve yabancı turistler elektrikli fayton ile geziyor. Elektrikli faytonlar, Ani'yi kısa sürede gezmek isteyenlere nostaljik bir deneyim sunuyor.

Turistler Ani'yi elektrikli faytonla geziyor

KARS - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ni yerli ve yabancı turistler elektrikli fayton ile geziyor.

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri'nde, hizmet vermeye başlayan elektrikli faytonlar, hem vatandaşlara kısa sürede Ani'yi gezme fırsatı tanıyor, hem de vatandaşlara nostaljik bir gün yaşatıyor.

Aynı anda 5 yolcu alabilen elektrikli fayton, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Faytonla vatandaşlara tarihi yolculuk yaptırdığını ifade eden Kadir Bağmacı, "Bütün vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaşlara güzel bir şekilde tarihi eserlerimizi gezdiriyoruz. Daha sonra da yolcu ediyoruz. Fayton turlarımız devam ediyor. 2 faytonumuz var, bazen 10 tur yapıyoruz. Bazen de hiç yapmıyoruz" dedi.

Öte yandan Ani Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistler, elektrikli faytonlarla yorulmadan gezmenin keyfini çıkarıyorlar.