Yer: Antalya! Turistin odasından çıkanlar çalışanları şaşkına çevirdi

Antalya'da 5 yıldızlı bir otel odasında kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Görevliler turist kadının odasında paket paket kuruyemiş, poşet dolusu incir, çok sayıda havlu, şampuan, içecek ve daha birçok ürün bulundu. O anlar kamera ile kayıt altına alınırken görevlilerin "Böyle bir rezillik görmedim" dediği duyuluyor.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu, gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.

NELER ÇIKTI NELER

Sosyal medyaya düşen ve Antalya'da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük dikkat çekti. Otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken görevliler, "Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Bir de havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın turistin ise sık sık 'restoran restoran' diye konuştuğu ve kendi dilince açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.