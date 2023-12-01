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Turistik Doğu Ekspresi 11 Aralık'ta seferlere başlıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin 11 Aralık'ta seferlerine başlayacağını duyurdu. Bilet satışları devam ediyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin 11 Aralık'ta seferlerine başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi seferleri için bilet satışlarının devam ettiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Expresi'nin ilk seferi 11 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak" denildi.

'TRENLER ARASINDAKİ FARKA DİKKAT EDİLMELİ'

Açıklamada ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin 'Doğu Ekspresi' biletlerini 'Turistik Doğu Ekspresi' gibi pazarlamaya çalıştığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Vatandaşların, Ankara ile Kars hattındaki seyahatlerini planlarken Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri arasındaki farklılığa dikkat etmesi gerekiyor. Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olup, Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars ile Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor. Turistik Doğu Ekspresi tren bilet satışlarının ise yaklaşık yüzde 35'i TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 1 ay öncesinden bireysel satışa sunulurken diğer vagonlarının satış hakları ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kura ile verildi."

Vatandaşı kandırmaya yönelik eylemlerde bulunan acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceği ve bu acentelerin TÜRSAB'a bildirileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

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