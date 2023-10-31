Turiste evini 'izinsiz' kiralayana 1 milyon lira ceza kesilecek

YÜKSEK kazanç beklentisiyle konutunu günlük kiraya veren ev sahipleri, izin belgesi bulundurmadığı takdirde 100 bin lira ceza alacak. 1 Ocak itibarıyla uygulanacak yasayla izin belgesi olmadan yılda 4 kez kiralama yaptığı tespit edilen ev sahiplerine 1 milyon lira ceza kesilecek.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı, deprem gibi nedenlerle kiralık ev fiyatlarının arttığı Türkiye'de 110 bin civarında evin günlük kiralık olarak kullanıldığını söyledi. Son 2 yılda günlük kiralık ev arzının yüzde 97 arttığı Türkiye'de, büyükşehirler ve turizm faaliyetleriyle öne çıkan kentlerde, bu modelin kısa süreli seyahat veya tatil için alternatif olduğuna değinen Gündüz, bu süreçte kiralık ev fiyatlarının yaklaşık 4 kat arttığına dikkati çekti. Günübirlik ev kiralama yöntemi nedeniyle kiralık ev stoku azalması, komşuluk ilişkileri, ev sahibi kiracı anlaşmazlığı, evi kiralayanın başkasına kiralaması gibi sorunlar yaşandığını anlatan Gündüz, bu yöntemle konaklama biçiminin turizm sektöründe de yeni bir iş modeli oluşturduğunu ifade etti. Gündüz, ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisiyle evlerini günübirlik kiralamasının turizmde kayıt dışı ekonomiye, emlak sektöründe de 'ayakçı' diye tabir edilen aracılık yapan yetkisiz kişilerin sayısının artmasına neden olduğunu vurguladı. Gündüz, konut satın alan yabancıların da evleri kendi ülke vatandaşlarına kiralamasının bazı bölgelerde kiralık ev fiyatlarını artırdığını söyledi.Günübirlik ev kiralama yönteminin yaygınlaşmasıyla yaşanan sorunların çözümü için yasal düzenleme yapıldığını kaydeden Gündüz, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanunun 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacağını söyledi. Kanun hakkında bilgi veren Gündüz, "Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak."Gündüz, yasa hakkında şu bilgileri verdi: "İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilecek." (DHA)