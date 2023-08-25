Turist Rehberleri Diyarbakır'da Toplandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik uygulama gezisi kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 48 rehber, Diyarbakır'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Turist Rehberleri Birliğince (TUREB) merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgenin turizm alanındaki sorunları ve rehber ihtiyacına ilişkin konular görüşüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, yaptığı konuşmada, yatırımcılar ve turistlerin güvenli limanı tercih ettiğini belirterek, "Şu an yatırımcılar sanayide yer bekliyor. Turizm konusunda da umutluyuz. Bu anlamda sizlere büyük işler düşüyor. Diyarbakır'a sizleri her zaman bekliyoruz." dedi.

"Kent festivallerle ön plana çıkacaktır"

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da gelecek aylarda kentte birçok festivalin düzenleneceğini söyledi.

Kentin konaklama ve hizmet sektörü açısından çevre illere göre çıtayı yükselttiğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Kent festivallerle ön plana çıkacaktır. Sadece tarihi Sur ilçesi bile Diyarbakır'ın bir özeti. Hem modern hem de antik yapılaşmasıyla bir bütün şekilde size ve getireceğiniz misafirlerinize unutamayacağı anlar yaşatacaktır. Diyarbakır, bütün kesimleriyle artık hazır, altyapısını oluşturmuş durumda. Yakında çok duyacaksınız burayı ve aslında en büyük etkiyi de sizler yapacaksınız. Çünkü burayı sizler anlatacaksınız."

Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban ise Diyarbakır'ın turizmde hak ettiği payı alması gerektiğini ifade etti.

Kentte hızlandırılmış gezi programı yaptıklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

" Diyarbakır, her geçen gün turizm potansiyelini artıracaktır. Özellikle otel ve restoranlar hizmet kalitesi bakımından gerçekten üst seviyede. Diyarbakır, Türkiye'nin yüz akı diyebileceğimiz önemli bir şehir ve turizm destinasyonuna aday bir şehirdir. Uluslararası anlamda artık Diyarbakır'ın turizmde hak ettiği payı alması için elimizden geldiğince bunu dillendireceğiz. Gerçekten kent, tarihi, kültürü ve lezzetleriyle insanların buraya gelmesi için önemli noktalardan biri, Mezopotamya'nın incisi diyebiliriz."

"Diyarbakır için elimizden geleni yapacağız"

Rehber Abdullah Murat Özbozo da rehber arkadaşlarıyla kenti gezdiklerini, şehrin her zaman keyif aldığı bir yer olduğunu belirterek, "Burası kadim topraklar, Dicle'nin kıyısında kurulmuş muhteşem yerler. Özel ve butik turlar doğrultusunda Diyarbakır için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Serpil Çetin Tunçer, 5 yıldır turist rehberliği yaptığını ve bölgeye ilk kez geldiğini aktardı.

Çetin, "Gördüğüm kadarıyla bölgenin en iyi yeri Diyarbakır. Şehir ve insanların samimiyeti noktasında böyle bir şey beklemiyordum. Güneydoğu turları yapmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.