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Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli?

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Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Erdek Belediye Başkan adayı olan Turhan Gün hakkında bilgiler merak ediliyor. Turhan Gün'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün oldu. Peki, Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli?

TURHAN GÜN KİMDİR?

  • Ortaokul mezunudur.
  • Fenerbahçe Kongre Üyesidir.
  • 2009-2014 AK Parti Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği yaptı.
  • Evli ve bir çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Balıkesir AK Parti Gündem Politika Haberler

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