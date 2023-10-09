Turhal Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi'nde yeni yağmur suyu hattı yapımına başladı

Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osman Gazi Mahallesi'ni kapsayan 1320 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımına başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada yağmur suyu hattının Osman Gazi Mahallesi'nin su taşkını problemini çözeceğini belirtti.

Bekler, "Hafta sonu arkadaşlarımız 50 metrelik kısmı döşemeye başladılar. Yaklaşık bin üç yüz elli metrelik bir yağmur suyu hattı döşüyoruz. Bunun bir kısmı binlik koruge borular, bir kısmı da açık trapez kanallar olacak. İnşallah bugüne kadarki en büyük yağmur suyu deşarj hattı olacak. Bu vesileyle Osman Gazi Mahallemizin ciddi bir probleminin de önüne geçmiş olacağız. Turhal için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Yapılan yağmur suyu hattı ile su baskınının önüne geçilmesi hedefleniyor.