Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aşırı yağıştan etkilenen kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde hafta sonu etkili olan sağanak yağıştan zarar gören kırsal mahallelere bağlı arazi yollarında düzenleme, iyileştirme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmeleri adına yürütülen çalışmalar kapsamında Çatalköprü, Irlamaz, Yayla, Osmancık, Çepnibektaş, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Gökgedik Mahallelerinde hasar gören yolların bakımları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Ekipler, çalışmalar neticesinde aşırı yağıştan dolayı ulaşımı engelleyen toprak birikintilerini temizleyerek arazi yollarını güvenli hale getiriyor.

Kırsal mahallelerde sürdürülen yol çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Bölgemizde etkili olan şiddetli yağıştan etkilenen kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı kesintisiz gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz aşırı yağış sonrası bozulan yollarda bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu vesileyle yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.